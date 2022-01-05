السعودية تنهي النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 معتقلاً فلسطينياً وأردنياً

أعلنت محكمة الاستئناف السعودية، الانتهاء من النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 معتقلاً فلسطينياً وأردنياً في آب/أغسطس 2021.

وأعادت محكمة الاستئناف في الرياض، أمس الثلاثاء، النظر في كثير من الأحكام، حيث خفضت عدداً منها إلى النصف، وآخر إلى الثلث".

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ: إن "أبرز القرارات كانت تخفيض مدة حكم الممثل السابق لحركة حماس في السعودية محمد الخضري، من 15 عاماً إلى ستة أعوام، مع وقف التنفيذ لثلاث منها.

وأضاف المشايخ: إن "هي المدة الفعلية التي قضاها بالفعل في معتقله، ومن المرجح الإفراج عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وتابع: إن "الأحكام التي صدرت أمس، معظمها لأشخاص تمت تبرئتهم في السابق، حُكموا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والبعض الآخر خُفضت أحكامهم إلى النصف، وآخرون زادت أحكامهم لمدة بسيطة".

المحكومين الذين حصلوا على البراءة بات عددهم أربعة أشخاص، ومن المنتظر أن تصادق المحكمة العليا في السعودية على الأحكام الجديدة لمحكمة الاستئناف؛ لتأخذ صفة النفاذ، وفق المشايخ.

وأعادت المحكمة، النظر في الأحكام الصادرة في السابق مؤشر إيجابي، خاصة قرار عدم إبعاد الخضري عن الأراضي السعودية".

كما وأضاف، أن "تخفيض حكمه لثلاث سنوات مؤشر لإنهاء الملف بصورة نهائية، وهذا ما نأمله، وقد تكون الرسالة سياسية أكثر منها قضائية".

وقضت المحكمة الجزائية السعودية، في الثامن آب، أغسطس الماضي، بالحبس 15 عاماً على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت أردنيين وفلسطينيين، تراوحت ما بين البراءة والحبس لمدة 22 عاماً.

يشار إلى أن السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، في شباط 2019، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".