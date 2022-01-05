رابط تحميل كتاب تفسير الأحلام للمؤلفين محمد بن سيرين وعبد الغني النابلسي بصيغة pdf .. من هو محمد بن سيرين

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تحميل كتاب تفسير الاحلام pdf

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مميزات كتاب تفسير الاحلام للمؤلف محمد بن سيرين

مؤلف: محمد بن سيرين

قسم: تفسير الأحلام Dreams

اللغة: العربية

الناشر: دار الفاروق للاستثمارات الثقافية السلسلة: كتب عامة

الترقيم الدولي: 9789953520438

تاريخ الإصدار: 04 أغسطس 2009

الصفحات: 1217

حجم الملف: 21.75 ميجا بايت

نوع الملف: PDF

تاريخ الإنشاء: 24 أبريل 2009

كتاب تفسير الاحلام

ونشير لكم في هذه المقالة إلى أن كتاب تفسير الاحلام للمؤلف محمد بن سيرين هن عبارة عن معجم لتفسير الأحلام يحتوي على أكثر من 3000 كلمة مفتاح.

كما ويجمع كتاب تفسير الاحلام بين الجديد و القديم، إذ أنه خلاصة لكتاب تفسير الأحلام عبر العصور وذلك باستيعابه التام لجميع الأمور.

من هو محمد بن سيرين مؤلف كتاب تفسير الاحلام

كما وضع لكم فريق فلسطين اليوم في نهاية المقالة ، معلومات عامة عن المؤلف الكبير ، هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري. التابعي الكبير والإمام القدير في التفسير، والحديث، والفقه، وتعبير الرؤيا، والمقدم في الزهد والورع وبر الوالدين.

وفاة محمد بن سيرين

وتوفي مؤلف تفسير الاحلام محمد بن سيرين في تاريخ 9 شوال 110 هـ الموافق 14/ 1/ 729، بعد الحسن البصري بمائة يوم، وكان عمره 78 عاماً.