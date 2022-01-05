إعلان هام بخصوص معاملات "جمع الشمل" لدى الأحوال المدنية بغزة

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني بغزة، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال معاملات الهويات (جمع الشمل).

وأوضحت الإدارة العامة في وزارة الداخلية، أن بدء استقبال معاملات الهويات اعتباراً من صباح الخميس 6 يناير 2022 وفي أيام العمل الأسبوعية، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً، وذلك في مديريات الداخلية بجميع محافظات قطاع غزة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة إحضار الأوراق الثبوتية الآتية: (صورة عن موافقة جمع الشمل، صورة هوية القرين (الزوج أو الزوجة)، تصريح الزيارة الأصلي أو صورة عنه، جواز سفر عليه ختم الدخول أو صورة ورقة الدخول، صورة عن شهادة الميلاد، صورة عقد الزواج، بطاقة التعريف).

ونوهت الإدارة العامة، إلى أن إعداد الطلب يتم لدى مكاتب العرائض بجوار المديريات، ومن ثم تقديمها في داخل مقر المديرية بالمحافظة.