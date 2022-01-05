الشيخ عدنان: فلتبذل السلطة ضغوطا للإفراج عن الاسير مروان البرغوثي والأسير أبو حميد

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء، أنه إذا كان الضغط السياسي للسلطة فعَّالا فليخرجوا القائد مروان البرغوثي أو ناصر أبو حميد الذي يتهدده الموت أو المعزولين بسجن الرملة".

وشكك الشيخ عدنان، هذه الضغوط، مؤكداً انه في غزة كانت عشرات آلاف العائلات تستعد لخوض معركة وتقديم أبنائها وبيوتها من أجل هشام أبو هواش".

وكانت تصريحات خرجت يوم امس من الاعلام الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية أن رئيس السلطة، محمود عباس، اجرى اتصالات من أجل الإفراج عن الأسير هشام ابو هواش الامر الذي شككت فيه قيادات سياسية وطالبته بوقف الاعتقالات السياسية التي تطال المقاومين في الضفة ووقف التنسيق الامني مع العدو الصهيوني .