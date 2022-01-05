د.الهندي: حملة الاعتقالات في الضفة تعكس ارتباك الاحتلال بعد الإنجاز الذي حققه الأسير أبو هواش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي ومسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي ان حملة الاعتقالات التي يقوم بها العدو في الضفة تعكس ردة فعل مرتبكة ومتوترة على الإنجاز الذي حققه المجاهد البطل هشام أبو هواش بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري.

وقال الدكتور الهندي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء :" قد يبدو هذا الإنجاز صغيراً في الصراع على فلسطين ولكن قيمته أنه ينتظم في سياق الربط بين أبناء شعبنا في كل مكان لنؤكد_ كما في سيف القدس _اننا شعب واحد وقضية واحدة رغم المؤامرات.

وأضاف الدكتور الهندي ان هذا النصر الذي حققه المجاهد هشام أبو هواش هو جزء من لوحة كبيرة لنضال شعبنا ضد الظلم والقهر والحقد الذي يمثله العدو وحلفائه وداعميه.

واستدرك بالقول:" مع الوقت ستكتمل هذه الملحمة بالنصر المبين بإذن الله. ومع الوقت وفي كل مواجهة يتأكد أهمية وحدة موقف المقاومة وفي القلب منها حماس والجهاد. كما يتأكد تفاهة وعزل المطبعين والمنسقين الامنيين.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني شنت فجر اليوم حملة اعتقالات طالت العديد من قيادات الجهاد الاسلامي في مدن الضفة الغربية بعد ساعات قليلة من الانتصار الذي حققه الأسير هشام ابو هواش بأمعائه الخاوية حيث استطاع ان ينتزع حريته ويوقف قرار الاعتقال الاداري بحقه