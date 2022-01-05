سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً في غزة ابتهاجًا بانتصار الأسير أبو هواش

تنظم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مسير عسكري في قطاع غزة ابتهاجًا بالنصر الذي حققه الأسير هشام أبو هواش، وقد انتزع حريته، أمس، بعد إضراب عن الطعام دام 141 يومًا على التوالي.

وانطلق المسير العسكري للسرايا الذي ضم العديد من الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة، عند الساعة 3:00 عسكريًا، انطلاقاً من موقع براق العسكري متجهًا إلى منطقة الطواحين جنوب قطاع غزة.

وظهر في المسير العسكري على المركبات العسكرية، راجمات صواريخ وسلاح القنص والكورنيت وغيره من الأسلحة، التي تؤكد جهوزية السرايا للرد على أي حماقة إسرائيلية.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأنه سيكون هناك كلمة هامة لأحد أعضاء المجلس العسكري للسرايا، حيث يريد أن يوصل من خلالها رسائل موجهة للاحتلال بعدما تعنت في الاستجابة لمطالب الأسير أبو هواش، كما انه يحاول التعنت أيضًا لمطالب المقاومة.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، قد هدد، يوم الخميس الموافق 30-12-2022، في رسالة شديدة اللهجة كيان الاحتلال، قائلاً: "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها الاحتلال مع سبق الإصرار".

وسجل الأسير هشام أبو هواش، أمس، انتصاراً جديداً، بانتزاعه قرار الإفراج عنه في تاريخ 26 فبراير المقبل.

وتمكن الأسـير أبو هواش من انتزاع حريته، وقرر أن يفك إضرابه عن الطعام الذي دام ١٤١ يومًا، بعد أن تقرر الإفراج عنه بتاريخ ٢٦/٢ من العام الجاري.