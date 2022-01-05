مصر: تحذير من خلطة أدوية لعلاج البرد

قال رئيس هيئة الدواء في مصر تامر عصام، إن الهيئة بذلت جهود كبيرة لمواجهة بما يسمى الخلطة السحرية لعلاج البرد.

وأضاف عصام، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التشريعات الطبية تحتاج بجانبها إلى حملات لتكثيف الوعى لدى المواطنين.

وأكد عصام، أن الخلطة السحرية لعلاج البرد هي عبارة عن مسكن وكورتيزون، مشددا على ضرورة التثقيف باعتباره الحل لمواجهة أغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء، داعيا لجنة الصحة برئاسة اشرف حاتم بزيارة هيئة الدواء ومعاملها.

وكانت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد ناقشت عددا من طلبات الإحاطة الخاصة بتداول الأدوية وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قيام غير المتخصصين ببيع الأدوية بدون روشتة أو الرجوع إلى الطبيب المختص بمتابعة حالة المريض.

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة إلى ضرورة استصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات واقتصارها الحصول على هذا العلاج في المستشفيات.