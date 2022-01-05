بالصور في شوارع مدينة غزة: جدارية الانتصار من عنق الزجاجة

حمامةٌ تخرج من عنق زجاجة الوقت ليرتفع رأس البطل أبو هواش عالياً كفراشةً بكل عزة وفخر ليعلن انتصاره على السجان الظالم بعد 141 يوماً في الإضراب عن الطعام.

ولأكثر من ثلاث ساعات، يحمل مجموعة من الفنانين التشكيليين في أحد شوارع مدينة غزة، ريشتهم، ويرسمون فرحتهم على حائط كبير، ابتهاجاً وفرحاً بانتصار الأسير أبو هواش.

هذه الجدارية الفنية رسمها فنانون من منتدى الفن التشكيلي في الاتحاد الاسلامي في النقابات، اليوم الأربعاء، بالقرب من مفترق الصاروخ شمال قطاع غزة، والتي كانت ضمن فعالية ابتهاجاً بانتصار أبو هواش، نفذها الفنان سائد الطويل برسم الجدارية بمرافقة الفنانين: يوسف كلوب والفنان أحمد كلوب والفنان أحمد أبو ليلى.





وقال سائد الطويل رئيس منتدى التشكيلي الفلسطيني لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "هذه رسالة هي رسالة وفاء وعزة وفخار وفرحا بهذا الانتصار الذي حققه الأسير البطل هشام أبو هواش عقد اضرابه عن الطعام لليوم 141 رفضا لاعتقال الإداري".

وأضاف الطويل:"هي رسالة عز ووفاء وفخار من حركة الفنانين التشكيلين الفلسطينيين لأسرى لقضيتهم العادلة."

ووصف الطويل اللوحة أنها تمثل صورة الأسير أبو هواش وهو ينظر إلى الانتصار الذي حققه أما عن زجاجة الوقت وخروج هذه الحمامة الطائرة وهو دلالة على الحرية".

وأشار إلى أنه قد حطم بهذا الصمود الاسطوري حطم اسطورة دولة الاحتلال ومصلحة السجون التي أبت أن لا تخرجه إلا بعد أن يكون سجده قد أنهمد لكننا نقول أن الاسير صموده ما ذال حياً وروحاً ما ذال حياً وهو رسالة الأحرار للعالم أجمع.





فيما أكد أحمد أبو ليلى مدير منتدى الفن التشكيلي في محافظة عزة الفلسطيني أن الجدرية استغرقت تقرياً 3 ساعات إلى أربع ساعات, منوهاً أن الهدف منها في اليوم السابق أن تكون الجدارية عن صمود الأسير وقدر الله عزل وجل أن تتحول من صمود إلى تحرير وانتصار.

وعبر أبو ليلى عن فرق الفريق القائم بالعمل قائلاً:" فرحة الشباب كبيرة بأننا نحاول أن نوصل صوت الفنان الفلسطيني والفنان المقاوم والفنان الذي له دور في الصراع الفلسطيني مع الاحتلال

بالإضافة إلى أن "نوصل صوت الفنان وصوت الاسير عبر فن الجداريات ونوصل رسالة الانتصار وعز للأسير المحرر هشام أبو هواش".

الجدير بالذكر أن الأسير البطل هشام أبو هواش قد فك أضرابه المفتوح بعدما توصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون بعد أضراب دام لـ141 يوماً.























