وزيرة الصحة: تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأسير أبو هواش

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأسير أبو هواش فورا، ومراكز علاجنا جاهزة لاستقباله، وتقديم كل ما يلزمه من علاج ورعاية ومتابعة صحية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تشكيل الفريق الطبي يأتي ضمن المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الأسير أبو هواش، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق طبي زاره الأسبوع الماضي لمعاينته، ونحن على تواصل مستمر مع عائلته، للاطمئنان عن صحته، وتوفير ما يلزم.

وأضافت: الوزارة تتابع إلى جانب كافة المؤسسات المتخصصة الوضع الصحي لكافة الأسرى في سجون الاحتلال، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية.

وأكدت أن أسرانا يعيشون ظروفا صحية صعبة، خاصة المرضى منهم، في ظل انتشار فيروس كورونا، ونطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لتحسين الظروف الصحية لأسرانا، والإفراج عن المرضى منهم.