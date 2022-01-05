رابطة علماء فلسطين تنفذ أسبوع فقهي إلكتروني بعنوان فقه الشتاء

بدأت رابطة علماء فلسطين هذا الأسبوع بتنفيذ الأسبوع الفقهي بعنوان: أحكام فقه الشتاء، حيث تم تصوير عدد من الحلقات الفقهية التي تتعلق بأحكام الشتاء مع نخبة من العلماء من أعضاء الرابطة، ونشرها عبر منصات الرابطة الإعلامية الإلكترونية.

ووفقاً للرابطة، فقد تم تصوير حلقة عن: أحكام التيمم للدكتور/ محمد السوسي، وحلقة عن: المسح على الخفين والجوربين للدكتور/ محمد علوش، وحلقة عن: الجمع بين الصلوات للأستاذ الدكتور/ ماهر الحولي، وحلقة عن: صلاة الاستسقاء للدكتور/ زياد مقداد.

من ناحيته، قال رئيس رابطة علماء فلسطين أ. د. نسيم ياسين: " إن رابطة علماء فلسطين تسعى لبذل كل الجهود الممكنة لتعليم ونشر العلوم الشرعية النافعة والمفيدة للجمهور بمختلف فئاتهم، كما تسعى الرابطة لبيان الأحكام الفقهية للجمهور في المسائل المعاصرة ".

وحث الجميع على ضرورة استثمار أوقاتهم، وشكر جهود الأخوة العلماء الذين قاموا بتسجيل هذه الحلقات المتنوعة وثمن جهودهم المبذولة، وأكد أن هناك إقبال شديد على الدورات الفقهية الإلكترونية التي تعقدها الرابطة.