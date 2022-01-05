محامي الأسير "هشام أبو هواش" يكشف سبب انتصاره والتوصل للاتفاق !

أكد المحامي جواد بولس محامي الأسير هشام أبو هواش الذي انتصر على الاحتلال بعد الرضوخ لمطالبه أن العنصر الأساسي في تمكين الأطراف في الوصول لهذا الاتفاق هو اصرار وصمود هشام وبقاؤه على موقفه خلال فترة اضرابه .

واعتبر بولس خلال تصريحات ل"صوت القدس" وتابعتها "فلسطين اليوم" أن ظاهرة التنامي والاسناد الفلسطيني وغير فلسطيني لهشام كانت من ضمن أسباب انتصار هشام ، موضحاً ان التدخلات السياسية الواضحة من جميع الفصائل الفلسطينية والحركة الأسيرة وتدخل السلطة والوسيط المصري كانت أيضا من ضمن أسباب انتصار الأسير أبو هواش.

وبين انه من تجربتنا مع الاحتلال في حالات مشابهة لهشام , الاحتلال دائما يطور مناهج و وسائل مقاومة الإضراب الفردي عن الطعام كونها مقلقة ومكلفة له , فيعمل على منع ظاهرة الإضراب عن الطعام.

وتابع في حالة الأسير هشام جنحت دولة الاحتلال إلى نوع جديد من القمع المدروس , وتعاملت بأسلوب مختلف تماما عما تعاملت به مع أسرى مضربين سابقين , معتبراً ان الأسير هشام أفشل سياسة الاحتلال الذي يهدف من وراء تغيير سياسة تعامله مع الأسرى المضربين".

واعتبر ان التراجع الصهيوني باليوم الأخير وصمود هشام هو مشهد سيبقى عالقاً في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على ان انتصار هشام هو انتصار لإرادة القابع تحت الاحتلال مقابل سطوة وقمع قوة المحتل , هذه المعادلة هي التي أثبتت للعالم والفلسطينيين مهما كان الاحتلال بممارساته قامعا وهمجيا هناك إرادة يمكن أن تنتصر عليه.

وقال " من يفترض أن متخذي القرار في دولة الاحتلال غير مكترثين لوسائل الضغط الممارسة عليها فهو واهمون فالاحتلال يدرس تلك الوسائل ويخشى منها" ، موضحاً ان "خروج أبناء شعبنا في مسيرات غاضبة دعما لهشام أثناء فترة اضرابه شكلت عاملاً أساسياً للأسير في مواصلة اضرابه وهو أمر ضروري لأي أسير مضرب".