عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس يدخل عامه الـ(40) غداً

قال نادي الأسير، إن يوم غد الموافق السادس من كانون الأول/يناير الجاريّ يدخل الأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عامه الـ(40) والأخير في سجون الاحتلال.

ويليه الأسرى: ماهر يونس الذي يدخل كذلك عامه الـ(40) والأخير في سجون الاحتلال، والأسير بشير الخطيب عامه الـ (35)، وناصر أبو سرور، ومحمود أبو سرور المعتقلين عامهما الـ(30) على التوالي.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسرى الخمسة هم من ضمن (25) أسيرًا اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (11) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت، والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014 نكثت سلطات الاحتلال الاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عنهم، ضمن ما عُرف بالدفعة الرابعة للأسرى القدامى.

وبجانب هؤلاء الأسرى هناك عشرات من الأسرى الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014م، منهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من (41) عامًا.

ويستعرض نادي الأسير أبرز المعلومات بشكلٍ مقتضب عن الأسرى الخمسة

الأسير كريم يونس (عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح)- يدخل عامه الـ(40) والأخير

ولد الأسير كريم يونس في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهو الابن الأكبر لعائلته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1983م، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، وجرى تحديد المؤبد له لاحقاً لمدة (40) عامًا، وفي عام 2013م وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده، واستمرت والدته في زيارته رغم مرضها وكبر سنها.

الأسير ماهر يونس – يدخل عامه الـ(40) والأخير

ولد الأسير ماهر يونس في الـ6 من كانون الثاني/ يناير 1958م، من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو من عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ، اُعتقل في الـ18 كانون الثاني/ يناير 1983م، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد، حيث جرى تحديد المؤبد له بـ(40) عامًا، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده وذلك عام 2008م.