بالتزامن مع اطلاق نار.. الاحتلال يقتحم منزل الأمين للجبهة الشعبية أحمد سعدات برام الله

اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 5/1/2021 ، منزل الامين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الكائن برام الله وقامت بتفتيش والعبث بمحتويات المنزل .

وقالت عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبيّة أحمد سعدات ،" قوات كبيرة جدًا من جيش الاحتلال اقتحمت منزلنا في رام الله فجر اليوم وقامت بتصوير المنزل واعتدت على بعض الممتلكات و عبثت بالأوراق الشخصيّة" .

وأشارت زوجة سعدان ان عملية اقتحام المنزل تزامنت مع إطلاق نار كثيف في محاولة لإرهابنا واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط المنزل.