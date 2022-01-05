بالأسماء ..الاحتلال يعتقل نشطاء وكوادر الجهاد الإسلامي في طولكرم

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، فجر اليوم5/1/2021 استهدفت قادة ومحررين من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة طولكرم المحتلة، عقب انتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش وإجبار الاحتلال للاستجابة لمطالبة العادلة.

عرف من المعتقلين كل من: الشيخ المحرر نظير نصار (51 عاما) الذي أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنه قبل أقل من شهرين، وكان قد أمضى ليلته الفائتة في مقر الصليب الأحمر برام الله تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش ، والمحرر مالك عبد القادر جعاري (27 عاماً) الذي أمضى عام ونصف في سجون الاحتلال، والمحرر نادر الخاروف (54 عاماً) الذي أمضى في سجون الاحتلال 6 سنوات، وهم من بلدة علار، والمحرر الشيخ فادي رداد (41 عاماً) الذي أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال، والشاب أنس الأشقر (27 عاماً) من بلدة صيدا. إضافة إلى المحرر الشيخ فؤاد القب (40 عاماً)، الذي أمضى في سجون الاحتلال 7 سنوات من دير الغضون.

وعاثت قوات الاحتلال فساداً وخراباً في منازل المعتقلين، حيث تم اقتحامها بصورة همجية.

يذكر أن المحررين فادي رداد وفؤاد القب ومالك جعاري، كانوا معتقلين سياسيين في سجون أمن السلطة الفلسطينية.