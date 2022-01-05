كورونا في غزة: 3 حالات وفاة و(88) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 5/1/2022، 3 حالات وفاة و(88) إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما وثقت وزارة الصحة، بعد اجراء 1325 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، تعافي 118 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 190728 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1378 حالة، واجمالي المتعافين 187636 حالة، واجمالي الوفيات 1714 وفاة

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 548282 شخص.