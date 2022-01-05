الإعلان عن منح دراسية في تركيا للعام 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء 5/1/2022، عن بدء التقديم للمنح الدراسية التي تقدمها الحكومة التركية لكافة المستويات الدراسية (بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراة) للعام 2022.

وأوضحت الوزارة أن التقديم لهذه المنح يبداً اعتباراً من تاريخ 10/1/2022 وحتى 20/2/2022، لافتةً إلى أن التقديم يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الآتي https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr وهو الموقع الوحيد الذي يتم من خلاله تقديم الطلبات للمنح التركية.

ودعت "التعليم العالي" الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.