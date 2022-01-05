الإعلان عن منح دراسية في تركيا للعام 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:45 ص
05 يناير 2022
تعليم غزة
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء 5/1/2022، عن بدء التقديم للمنح الدراسية التي تقدمها الحكومة التركية لكافة المستويات الدراسية (بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراة) للعام 2022.

وأوضحت الوزارة أن التقديم لهذه المنح يبداً اعتباراً من تاريخ 10/1/2022 وحتى 20/2/2022، لافتةً إلى أن التقديم يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الآتي  https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr وهو الموقع الوحيد الذي يتم من خلاله تقديم الطلبات للمنح التركية.

 

ودعت "التعليم العالي" الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

#تركيا #منح دراسية

متعلقات