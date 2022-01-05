قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة



شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم 5/1/2021 حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة .

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم، طالت الأسير المحرر الشيخ نظير نصار، والأسير المحرر مالك عبد القادر جعاري، ونادر الخروف وجميعهم من بلدة علار، اضافة الى الاسير المحرر الشيخ فادي رداد، وأنس الأشقر من بلدة صيدا، كما داهمت بلدة دير الغصون في المحافظة واعتقلت الأسير المحرر الشيخ فؤاد القب.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة واعتقلت كلا من طالب غسان سيف وعصام أيمن أبو عمر، وخزام إياد دغلس، كما اعتقلت الشاب نبيل ذياب من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية في بلدة أبو ديس شرق القدس ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عادل.