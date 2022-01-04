أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 5 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الأربعاء 5 يناير 20222022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى نحو 145.757 ألف ليرة (58.01 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الأربعاء في سوريا، إلى نحو 127.540 ألف ليرة (50.76 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا صباح تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 109.319 ألف ليرة (43.51 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم الأربعاء، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 85.025 ألف ليرة (33.84 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى نحو 4.533 مليون ليرة (1804 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في سوريا، إلى نحو 1.020 مليون ليرة (406.10 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أمس الإثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.

وقال إيليا سبيفاك خبير العملة الاستراتيجي لدى ديلي إف إكس "عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم... ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا".

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.63% اليوم، كما صعد العائد على سندات الخزانة لآجل 30 عامًا إلى 2.02%.

وجاء هذا الارتفاع في عائدات السندات مع ترقب الأسواق لعدد من البيانات الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، على رأسها تقرير الوظائف الشهري، فيما من المقرر أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تسريع وتيرة خفض مشتريات الأصول خلال الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارًا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.

ومن المتوقع أن يكون التضخم والسياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للأسواق خلال 2022، إذ يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة للمساعدة في تهدئة ارتفاع أسعار المستهلكين.