أسعار الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 5 يناير 2022

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى 87.610 ألف ليرة (57.96 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 76.661 ألف ليرة (50.72 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 65.709 ألف ليرة (43.47 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 51.106 ألف ليرة (33.81 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وتراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 2.724 مليون ليرة (1803 دولارًا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان، إلى نحو 613.287 ألف ليرة (405.76 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الأربعاء، بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، المعدن النفيس لأكبر انخفاض منذ 6 أسابيع في الجلسة السابقة.

ودعمت رهانات، اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، أسعار الذهب للتراجع من ذروتها.

وزاد الذهب، بنسبة 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.40 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.3% إلى 1805 دولارات.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملة الاستراتيجي لدى "ديلي إف إكس": "عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم... ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا".

المعادن النفيسة الأخرى

تراجعت الفضة في العقود الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 22.82 دولار للأوقية.

بينما استقر سعر البلاتين، عند 954.52 دولار، وزاد البلاديوم، بنسبة 0.4 % إلى 1832.64 دولار.