الكشف عن تفاصيل جديدة حول تحطم المروحية "الإسرائيلية" قبالة حيفا

نشرت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء 4/1/2022، تفاصيل جديدة حول تحطم المروحية العسكرية "الإسرائيلية" التابعة لسلاح البحرية، قبالة شواطئ حيفا أمس الإثنين.

وقالت القناة: إن حريقًا اندلع في المحرك الأيسر للمروحية تسبب بهبوط اضطراري في البحر، في حين لم يكن هناك نداء استغاثة بسبب أعطال كهربائية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نشرت اليوم الثلاثاء، تفاصيل أولية لسير تحقيقات تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية "عطاليف" قبالة شواطئ حيفا، والتي قتل فيها المقدم إيرز سحياني والرائد حين فوغل، فيما تمكن شخص ثالث من النجاة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تمكن ضابط الدورية، الذي استطاع أن ينجو ببدنه، من إرسال تقرير أولي إلى قاعدة وحدته عبر الهاتف الخليوي، حيث قدم آخر المستجدات عن الحادث لجلب القوات إلى المنطقة.

وذكرت أن الضابط الناجي تمكّن من إطلاع الجيش على اللحظات الأخيرة، وفعل ذلك بالتوازي مع إنقاذ نفسه من المروحية، وواصل السباحة لأقرب نقطة للشرطة البحرية الإسرائيلية، التي بدورها نقلته إلى مشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

وكانت المروحية من السرب 193، قد غادرت الليلة الماضية من قاعدة "رمات دافيد" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مهمة تدريبية قبالة سواحل حيفا؛ ولسبب غير معروف، اصطدمت بالبحر في طريق عودتها إلى القاعدة، وبعد أكثر من ساعة تم العثور على القتيلين، المقدم سحياني والرائد فوغل.