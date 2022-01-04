هل هناك علاقة بين بين الشوكولاتة والصداع النصفي..؟

تبحث الدراسات عن أسباب الصداع، حيث يمكن أن تتنوع الأسباب، وقد تحدث معظم حالات الصداع بسبب تصلب عضلات الرقبة والرأس، والمعروف باسم صداع التوتر، ويمكن أن يحدث هذا الصداع بسبب الجوع أو الإجهاد أو الحرمان من النوم أو حتى التغيرات في الطقس.

وعلى الرغم من أن الصداع النصفي يشبه هذا الصداع، إلا أنه ناتج عن ألم النهايات العصبية شديدة الحساسية في الدماغ.

في مراجعة نُشرت عام 2020 في المجلة العلمية “Nutrients”، حقق الباحثون في ادعاءات المرضى بأن الشوكولاتة هي السبب الرئيسي للصداع النصفي من خلال فحص سلسلة من الدراسات السابقة.

لم يكن الدليل على ما إذا كانت الشوكولاتة هي السبب المباشر للصداع قوياً بما يكفي لتحديده بشكل قاطع. ومع ذلك يعتقد الخبراء أن بعض المكونات في الشوكولاتة، مثل الكافيين، يمكن أن تكون عاملاً مساهماً.

ثبت مؤخراً أن هناك مكوناً إضافياً موجوداً في الشوكولاتة، وهو بيتا فينيل إيثيل أمين، يؤثر على تدفق الدم في المخ، مما يدل على وجود صلة محتملة للشوكولاتة بظهور الصداع النصفي.

من ناحية أخرى، تحتوي الشوكولاتة أيضاً على الكاكاو، وهو مكون يعتقد الخبراء في مؤسسة الأمريكية للعلوم الطبية أنه قد يساعد بالفعل في تخفيف الصداع.