توقيف توفيق عكاشة بمطار القاهرة لاتهامه في قضايا سب وقذف

ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على الإعلامي والبرلماني السابق، توفيق عكاشة، الثلاثاء، على خلفية إدراجه على قوائم منع السفر بقرار من النائب العام.

وجاء قرار المنع من السفر بسبب صدور أحكام نهائية بحقه في قضايا متهم فيها بالسب والقذف، والنفقة لصالح مطلقته المذيعة رضا الكرداوي، وابنهما، وذلك بمبلغ إجماليه 450 ألف جنيه (28.5 ألف دولار).

وأحالت أجهزة الأمن عكاشة إلى نيابة مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، لاتخاذ اللازم حياله، علماً أنه خضع في وقت سابق إلى جراحة لاستئصال المرارة، في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الدقهلية، على إثر وعكة صحية أصيب بها خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي فبراير/شباط 2020، أعلنت شبكة تلفزيون "الحياة"، التابعة للمخابرات المصرية، وقف البرنامج الذي كان يقدمه عكاشة باسم "مصر اليوم"، من دون إيضاح الأسباب.

وركز عكاشة في البرنامج على ملف القضية الفلسطينية، في إطار الترويج لحل الدولتين الذي يتبناه النظام المصري، وتناول ما يُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وما يتعلق بالأوضاع في سيناء.

وعكاشة هو أحد أبرز المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي في الوسط الإعلامي المصري، ولطالما أعلن عن مواقفه المؤيدة لتصدير الغاز إلى إسرائيل إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ودور تل أبيب المساند لأحداث "30 يونيو" في عام 2013، والتي مهدت لانقلاب الجيش على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

ولُقب عكاشة في دوائر الإعلام الموالية للانقلاب بـ"مفجر ثورة 30 يونيو"، نظراً للدور الذي أداه في تأجيج المواطنين ضد مرسي.

وفي 25 فبراير/شباط 2014، اعترف في برنامجه على قناة "الفراعين" الفضائية بأن جده من أمه هو اللواء عبد الحميد الفقي، وهو والد فاروق الفقي، عميل جهاز "الموساد" الإسرائيلي الذي أعدمته السلطات المصرية، بعدما جندته الجاسوسة هبة سليم، في أعقاب نكسة يونيو/حزيران 1967.