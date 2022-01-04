القوى الوطنية والإسلامية تُحيي الأسير أبو هواش المنتصر في معركة الصمود

حَيَت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية اليوم الثلاثاء، الأسير البطل هشام أبو هواش الذي انتصر على الاحتلال وسجانيه في معركة الصمود والتحدي بإضراب اسطوري عن الطعام دام ١٤١ يوما في اطول اضراب عن الطعام في التاريخ

وأكدت لجنة المتابعة ان هذا الانتصار للأسير ابو هواش هو انتصار للحركة الاسيرة ولشعبنا الفلسطيني وهو تعبير عن قدرة شعبنا ومقاتليه داخل السجون وخارجها علي هزيمة الاحتلال واجباره على الرضوخ للإرادة الفلسطينية.

وثمنت لجنة المتابعة دور جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والاسلامية والمؤسسات الحقوقية والشعبية التي عبرت بكل قوة عن وقوفها جنبا الي جنب في معركة الاسير ابو هواش حتى انتصاره .

وعبرت لجنة المتابعة عن تقديرها العميق للجهود التي بذلت من كافة الاطراف الفلسطينية الرسمية والشعبية وخصوصا الاشقاء في جمهورية مصر العربية وكل من ساهم بجهد فعال في الوصول لهذه النتيجة العظيمة.

كما ثمنت عاليا وقوف المؤسسات الدولية وحركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني وكل من ايد وناصر الاسير ابو هواش في معركته التي سلطت الضوء علي معاناة الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية علي الاسرى الفلسطينيين والضغط علي دولة الاحتلال لإلغاء الاعتقال الاداري المخالف لكل الاعراف والقوانين الدولية.

وأكدت لجنة المتابعة ان شعبنا سيواصل معركة الحرية والاستقلال ضد الاحتلال حتى تحقيقي كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها اطلاق سراح كافة الاسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.