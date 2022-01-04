محلل "إسرائيلي": الجهاد الإسلامي وحماس فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

قال محلل "إسرائيلي" أن المقاومة الفلسطينية نجحت في فرض عقيدة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، واصفاً ذلك بالتطور الخطير للغاية، وقد يزداد سوءًا بمرور الوقت.

وأفاد المحلل غال بيرغر من قناة "كان" العبرية، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي نجحتا في فرض عقيدة الربط بين غزة والضفة الغربية، وقد سبق وجرّت المقاومة بغزة "إسرائيل" إلى حرب ليس من أجل غزة بل من أجل القدس، وها هي اليوم حركة الجهاد تهدد "إسرائيل" بالتصعيد بدون أي علاقة لغزة وليس من أجل غزة، بل من أجل الأسير هشام أبو هواش.

وقال :إن حمـاس والجهـاد يسعون إلى تقييد حرية "إسرائيل" في التصرف والقدرة على المناورة ليس فقط تجاه غزة، ولكن أيضًا في قطاعات أخرى: الضفة الغربية والقدس وداخل "إسرائيل"، وهذا تطور خطير للغاية، وقد يزداد سوءًا بمرور الوقت.