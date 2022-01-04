بالفيديو شاهد: عائلة أبو هواش والمتضامنون يمنعون عضو كنيست من اقتحام غرفته

تمكنت عائلة الأسير هشام أبو هواش والمتضامنون معه من منعه عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، من الاعتداء والهجوم على غرفته بعد زيارته إلى مستشفى أساف هاروفيه في زيارة استفزازية.

وهاجم بن غفير حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بسبب الأسير هشام أبو هواش.

و قالت القناة العبرية السابعة، أن ايتمار قرر التوجه إلى مستشفى أساف هاروفيه في زيارة استفزازية للأسير أبو هواش.

ووفقاً للقناة السابعة، اتهم ايتمار الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام لحماس والجهاد الإسلامي خشيةً من التصعيد.

وتمكن الأسـير أبو هواش من انتزاع حريته، وقرر أن يفك إضرابه عن الطعام الذي دام ١٤١ يومًا، بعد أن تقرر الإفراج عنه بتاريخ ٢٦/٢ من العام الجاري.