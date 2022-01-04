البطش لـ"فلسطين اليوم: محاولة اعتداء "بن غفير" عمل لا أخلاقي يدلل على الهزيمة

أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 4/1/2022، أن محاولة اعتداء عضو الكنيست الصهيوني المجرم الجبان "بن غفير" على البطل هشام أبو هواش تعتبر عمل لا أخلاقي ويعبر عن سلوك نفسي وانتخابي شاذ.

وقال البطش في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": اعتداء بن غفير هو ليس الأول من نوعه فقد سبق وأن حاول ذلك في مرات سابقة مع أبطال انتصروا سابقاً، فهو لا يجيد الاعتداء والتنمر، إلا على المرضى والنساء."

وأضاف البطش:"نسي أنه كان يجري كالبطة العرجاء يوم قررت سرايا القدس تأديبه باستهداف مقاتليها لمكان تواجد فيه رداً على اعتداءاته على أمهات الأسرى خلال زيارتهن لأبنائهن" ..

واعتبر البطش، أن هذه التحركات الاستعراضية لليمين لن تغير من الواقع شيء، دون أن ننسى الاعتزاز بنشطاء أبناء شعبنا في ٤٨ الذين تصدوا له وأحبطوا زعرنته وتنمرة على أسير مضرب عن الطعام، فتنمر المجرمين تردعه أصوات الأبطال.

وحيا البطش الأسير هشام ولأبناء شعبنا المرابطين لحماية المضرب الأسير أبو هواش.

وتصدى نشطاء من فلسطين المحتلة، لمحاولة عضو الكنيست "إيتمار بن غبير" اقتحام غرفة الأسير هشام أبو هواش في مستشفى "أساف هروفيه"، بعد انتصاره في معركة الامعاء الخاوية التي استمرت لـ141 يوما.

وقال بن غبير عقب الإعلان عن انتصار أبو هواش، في تصريحات له: "لم يعد معقولا أن يخضع الشاباك والحكومة لأسرى الجهاد وحماس ومرة أخرى خشية من أن تقع مواجهة مع غزة".

وكان الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش"، علّق مساء الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، استمر 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير/ شباط المقبل.

وقال مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، ، إن "أبو هواش (40 عاما) علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن "الاتفاق ينص على الإفراج عن أبو هواش مع انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي يوم 26 فبراير القادم".

وأفاد مراسلنا بأن احتفالات تعم ساحة منزل الأسير "أبو هواش" في مدينة دورا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع إطلاق ألعاب نارية، ووسط هتافات تشيد بصموده وانتصاره على السجان.

وخلال الأيام الماضية، حملت الفصائل الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة "أبو هواش"، فيما عمّت الأراضي الفلسطينية فعاليات تضامنية معه.

و"أبو هواش" أب لخمسة أطفال، واعتقلته إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

وقبل "أبو هواش"، تمكن أيضا أكثر من أسير فلسطيني من انتزاع حريتهم من سجون الاحتلال عبر سلاح "الأمعاء الخاوية" (الإضراب عن الطعام).

وإجمالا، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى