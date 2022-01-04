الدكتور الهندي يُبارك انتصار أبو هواش: سيبقى نموذجاً لكل الأحرار

بارك الدكتور محمد الهندي مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 4/1/2022، للمجاهد البطل هشام أبو هواش، بانتصاره، مؤكداً أنه رمز الإيمان والتحدي.

وقال د. الهندي في تصريح صحفي:" هذه النماذج هي التي ستبقى راسخة في ذاكرة شعبنا وذاكرة كل أحرار العالم، فعندما يتمكن الإيمان من قلب المؤمن فإن غطرسة السجان لا تعني له شيئا ولن تترك للعدو سوى مسار التراجع.

وأضاف:"سينتهي ظلام السجن ويبقى هشام نموذجاً لكل الأحرار، ويبقى شعبنا يقدم النماذج حتى يدرك الجميع اننا أصحاب الأرض رغم أنف المرعوبين..