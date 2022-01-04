ردود فعل مباركة لانتصار الأسير أبو هواش

باركت القوى والفصائل الوطنية والفعاليات، اليوم الثلاثاء، للأسير البطل "هشام ابوهواش انتصاره وانتزاعه حريته من براثن السجان الصهيوني بعد خوضه معركة الإضراب عن الطعام لمدة تزيد عن" 141 يوما ".

وشددت لجان المقاومة الشعبية، على أن البطل الاسير هشام ابو هواش سطر بصموده اروع صفحات العزة والكرامة والصمود واثبت ان ارادة الانسان الفلسطيني أقوى من جبروت العدو الصهيوني وطغيانه .

واعتبرت لجان المقاومة أن انتصار الاسير البطل هشام ابوهواش يثبت من جديد ان الحرية والحقوق تنتزع ولا توهب وان المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة العدو الصهيوني والانتصار عليه .

وأكدت لجان المقاومة ، أن انتصار الأسير البطل هشام ابو هواش هو انتصار للحركة الاسيرة في السجون ولشعبنا ولمقاومته الباسلة .

ودعت شعبنا واهلنا لمواصلة دعم ومساندة اسرانا واسيراتنا في السجون الصهيونية بكافة الوسائل وفي مقدمتها المقاومة المسلحة .