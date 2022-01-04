التجمع الإعلامي يُشيد بوسائل الإعلام التي ساندت الأسير أبو هواش

أشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بجهود وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية التي ساندت الأسير هشام أبو هواش، في معركة الانتصار على السجّان "الإسرائيلي"، وتحديداً وسائل الإعلام الفلسطينية التي سخرت طاقتها ووقتها في إسناد الأسير أبو هواش، ودعمت معركته المقدسة في سبيل انتزاع الحرية.

وأكد التجمع الإعلامي الفلسطيني أن هذه الجهود التي بذلها الزملاء الإعلاميون في وسائل الإعلام، ساهمت في تسليط الضوء على قضيته العادلة، وكشفت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسير البطل المنتصر "أبو هواش"، والتي تُجسد أنموذجاً حياً في تعامل كيان الاحتلال وإدارة سجونه مع أكثر من أربعة آلاف وسبعمائة أسير فلسطيني في سجونه العنصرية، والتي تحوّلت بفعل جرائمه البشعة إلى مقابر للأحياء من أبطال شعبنا الفلسطيني.

وطالب التجمع الإعلامي وسائل الإعلام باستلهام تجربة التغطية الحية والنوعية التي واكبت معركة الأسير أبو هواش ضد الاعتقال الإداري، وتطبيقها على عشرات القضايا الفلسطينية التي تحتاج لهذه الجهود الإعلامية النوعية والمُقدرة، سيما الأسرى والقدس واللاجئين وكافة القضايا التي تمس واقع شعبنا الفلسطيني الذي يعيش ظروفاً صعبة بفعل الاحتلال وعدوانه المستمر.

وأشار التجمع الإعلامي إلى ضرورة العمل على دعم وسائل الإعلام الفلسطينية التي تحمل الهم الفلسطيني، وأهمية الوقوف معها ومساندتها بكل عوامل البقاء والتطور، وضرورة تقدير جهود الزملاء العاملين في هذه المؤسسات، من أجل الحفاظ على بقاء هذه الأصوات الإعلامية الحرة والهادفة في إيصال صوتها ورسالتها.