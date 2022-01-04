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بالصور
أول مشاهد للأسير هشام أبو هواش منتصراً
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:55 م
04 يناير 2022
الصور الأولى للأسير هشام أبو هواش منتصراً
#أسرى الحرية
#هشام أبو هواش
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