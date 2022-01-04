بالصور أول مشاهد للأسير هشام أبو هواش منتصراً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:55 م
04 يناير 2022
الأسير هشام أبو هواش (4).jpeg
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الصور الأولى للأسير هشام أبو هواش منتصراًWhatsApp Image 2022-01-04 at 7.46.06 PM.jpeg
 

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