إعلام العدو: ضغط الجهاد الإسلامي سبب اتفاق أبو هواش

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 4/1/2022، أن ضغط حركة الجهاد الإسلامي فعل فعله في الاتفاق على عدم تمديد الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش ".

وسجل الأسير أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي، انتصاراً جديداً، بانتزاعه قرار الإفراج عنه في 26 فبراير المقبل.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة،حذر في وقت سابق من أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، في بيان صحفي، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.

وتمكن الأسـير أبو هواش من انتزاع حريته، وقرر أن يفك إضرابه عن الطعام الذي دام ١٤١ يومًا، بعد أن تقرر الإفراج عنه بتاريخ ٢٦/٢ من العام الجاري.