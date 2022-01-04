حماس: انتصار أبو هواش امتداد لصمود شعبنا أمام الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن انتصار الأسير أبو هواش على السجان الصهيوني هو امتداد لصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع عبر تويتر:" انتصار جديد يسجله الأسير هشام أبو هواش ليؤكد مجددا على قدرة شعبنا الفلسطيني وأسراه البواسل على الانتصار في كل معركة يخوضونها مع الاحتلال.

وسجل الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي، انتصاراً جديداً، بانتزاعه قرار الإفراج عنه في 26 فبراير المقبل.

وتمكن الأسـير أبو هواش من انتزاع حريته، وقرر أن يفك إضرابه عن الطعام الذي دام ١٤١ يومًا، بعد أن تقرر الإفراج عنه بتاريخ ٢٦/٢ من العام الجاري.