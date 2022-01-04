بالفيديو شاهد: فرحة عائلة الأسير أبو هواش من أمام منزله بعد انتصاره

عمت الفرحة الكبيرة|، اليوم الثلاثاء 4/1/2022، منزل عائلة الأسير هشام أبو هواش بعد أن حقق انتصاراً كبيراً بعد الإضراب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي، وانتزاعه قرار الإفراج عنه في 26 فبراير المقبل.

وتمكن الأسـير أبو هواش من انتزاع حريته، وقرر أن يفك إضرابه عن الطعام الذي دام ١٤١ يومًا، بعد أن تقرر الإفراج عنه بتاريخ ٢٦/٢ من العام الجاري.