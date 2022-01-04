50 أسيراً من الجهاد الإسلامي يعلنون الإضراب عن الطعام دعماً للأسير أبو هواش

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، أن 50 أسيراً من أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون سيشرعون، ابتدأ من الليلة بأضراب مفتوح عن الطعام دعما للأسير هشام أبو هواش.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "إضراب مفتوح عن الطعام يباشره 50 أسيراً مساءً، دعماً للأسير هشام أبو هواش".

وأوضحت أن الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي في السجون ستكون على رأس الإضراب.

يذكر أن الأسير أبو هواس اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة نتيجة وضعه الصحي المتدهور.