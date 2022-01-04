داخلية غزة تصدر تنويها هاما للمواطنين بشأن معاملات "جمع الشمل"

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بياناً هاماً بشأن معاملات جمع الشمل.

وبينت الوزارة، أنها بانها ستبدأ باستقبال معاملات الهويات (جمع الشمل) ابتداءً من صباح غدا الاربعاء الموافق 5/1/2022 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وذلك في مبنى المديرية الرئيسي- بجوار مسجد فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، عن طبيعة الاوراق المطلوب احضارها كالتالي:

1. صورة عن موافقة جمع الشمل.

2. صورة هوية القرين (الزوج او الزوجة).

3. تصريح الزيارة الاصلي او صورة عنه.

4. جواز سفر عليه ختم الدخول او صورة ورقة الدخول.

5. صورة عن شهادة الميلاد.

6. صورة عقد الزواج.

7. بطاقة التعريف.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:

اعلان صادر عن مديرية داخلية غزة بخصوص معاملات جمع الشمل

تعلن مديرية داخلية محافظة غزة للمواطنين الكرام بانها ستبدأ باستقبال معاملات الهويات (جمع الشمل) ابتداءً من صباح غدا الاربعاء الموافق 5/1/2022 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وذلك في مبنى المديرية الرئيسي- بجوار مسجد فلسطين.

علما بأن الاوراق المطلوب إحضارها كالتالي:

1. صورة عن موافقة جمع الشمل.

2. صورة هوية القرين (الزوج او الزوجة).

3. تصريح الزيارة الاصلي او صورة عنه.

4. جواز سفر عليه ختم الدخول او صورة ورقة الدخول.

5. صورة عن شهادة الميلاد.

6. صورة عقد الزواج.

7. بطاقة التعريف.

مديرية داخلية محافظة غزة