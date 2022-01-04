دعوات للتجمع على مدخل بلدة بيتا تضامناً مع الأسير أبو هواش

صدحت مساجد بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، بالدعوة للتوجه نحو مدخل البلدة للمشاركة في فعاليات التضامن مع الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

⁩ويُشار إلى أن الشباب الثائر في بلدة بيتا ينتفض لليوم الثاني على التوالي نصرةً للأسير هشام أبو هواش.

وقدمت بيتا 9 شهداء ومئات المصابين، منذ اندلاع المواجهات شبه اليومية في البلدة في منتصف يونيو الماضي، احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

وطوّر الشباب الثائر من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، منها تفجير براميل صوتية كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز بشكل مكثف تجاه الشبان في محيط جبل صبيح بشكل مستمر وتحاول إبعادهم عن المكان لإقامة مستوطنة أعلى الجبل.