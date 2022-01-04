العلاقات الوطنية للجهاد بغزة تستقبل وفداً من الحقوقيين

استقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أ. خالد البطش، ظهر اليوم، وفداً من الشخصيات الحقوقية، وقد جرى خلال اللقاء بحث العديد من المسائل الهامة في مقدمتها تطورات إضراب الأسير هشام ابو هوّاش وخطورة حالته الصحية.

حيث استعرض القيادي البطش الجهود التي تُبذل لإنقاذ حياة الأسير أبو هوّاش والاتصالات التي تجريها الحركة مع مختلف الأطراف لإنهاء هذا الملف وضمان حرية الأسير أبو هوّاش.

وأكد خلال اللقاء على موقف الحركة الذي يحظى بدعم وتوافق وطني، موضحاً أن الحركة ستحمل الاحتلال كامل المسؤولية في حال استشهد الأسير ابو هوّاش، وستقوم بكل التزاماتها بمقتضى ذلك.

بدوره أشاد وفد الشخصيات الحقوقية بموقف الحركة ومسؤوليتها تجاه الأسرى، وحرصها على إنهاء معاناة الأسير وعودته لأسرته وأطفاله.

كما تناول اللقاء الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، والحراك الدائر في الملف الداخلي، وفي هذا السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الحركة تولي اهتماماً بالمواجهة الدائرة مع الاحتلال والتصدي لعدوانه وإرهابه المتصاعد.

وأوضح أن الحركة لا ترى في الانتخابات المدخل الصحيح للخروج من المأزق الداخلي الراهن، وقال إن الأصل أن تأتي أي خطوة في سياق التوافق الوطني بين كافة المكونات الوطنية، رافضاً كل أشكال التفرد بالقرار.

وشدد البطش على أن الأولوية لمواجهة الاحتلال، وتفعيل الثورة الشعبية في الضفة الغربية، وتعزيز المقاومة في غزة، ومواجهة عربدة المستوطنين، ولتحقيق ذلك فإنه يتوجب على الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة.

وقال إن الانتخابات حق للجميع، لكنها ليست بديلاً عن التوافق على برنامج وطني تأتي الانتخابات كجزء من البرنامج المتوافق عليه بعيداً التزامات أوسلو وعملية التسوية، ويجب أن تكون شاملة في جميع المؤسسات الوطنية والخدمية والنقابية والطلابية.