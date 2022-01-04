هيئة الأسرى: نقل الأسير ناصر أبو حميد لمستشفى "برزيلاي" في عسقلان

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء :"تم نقل الأسير ناصر أبو حميد لمستشفى "برزيلاي" في عسقلان".

يُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد كان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال.

الجدير ذكره أن والدة الأسير أبو حميد حٌرمت من زيارة أبنائها لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.