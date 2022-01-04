معروف: الإعلان قريباً عن 1500 وظيفة إشرافية

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، مساء اليوم الثلاثاء، "سيتم قريباً الإعلان قريباً عن 1500 وظيفة إشرافية".

وأوضح معروف أن هذه الوظائف ستكون تحت مسمى رئيس قسم في إطار عملية تسكين الموظفين على الهيكلية الجديدة لكل وزارة بغزة.

وبيّن معروف أنه تم تعيين 750 معلمًا جديدًا من خلال نظام التشغيل المؤقت في كافة مدارس قطاع غزة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد بناء 10 مدارس، "وجاري العمل على بناء وتطوير 15 مدرسة في العام الجديد، وتم تخصيص أراضي خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية".

ولفت معروف إلى أنه تم تطوير العملية التعليمية الإلكترونية خلال جائحة كورونا بهدف استمرارها، موضحاً أنه تم اعتماد خطة طوارئ للعملية التعليمية العام الماضي وانتظام التعليم الوجاهي مع تطعيم الكوادر التعليمية والطلبة داخل المدارس.

ونوه إلى أن الحكومة بغزة خلال 2021 طبقت خطة التعايش مع فيروس كورونا ونجحت في تجنيب قطاع غزة من الإغلاقات".

وقال معروف: "في كل مرحلة من مراحل انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة نسعى لتجنب المواطنين التداعيات الغير محمودة من خلال الإجراءات التي تتخذها لجنة متابعة العمل الحكومي خاصة مع دخول موجة جديد من جائحة كورونا".