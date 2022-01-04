إصابة نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" بكورونا

أعلن مكتب نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيدان رول، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداءه للكمامة.

وذكر مكتب رول :"أن الأخير أجرى اختبار كوفيد-19 لأن زوجه المطربة هاريل سكعات، أصيبت بالفيروس، وقد جاءت نتيجة رول إيجابية"، مشيرا إلى أن الزوجين يخضعان حاليا للحجر الصحي".

وكان وزير خارجية الاحتلال لابيد وبخ رول بعد أن تم تصوير الأخير وهو يرقص بدون كمامة في حفلة مزدحمة في ليلة رأس السنة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بدوره قال رول:"لم أخالف أي قواعد تتعلق بفيروس كورونا وجميع الحاضرين في الحفلة تم اختبارهم مسبقا.