أنشيلوتي: بصمة جوارديولا تاريخية.. وكلوب مثل مورينيو

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه كان يتمنى تدريب النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي عندما لاحت له "نصف فرصة" لتدريب روما، الفريق الذي ارتدى قميصه كلاعب لمدة 8 مواسم.



وبدا أنشيلوتي سعيدا بتولي جوزيه مورينيو تدريب فريق العاصمة الإيطالية واصفا البرتغالي بـ"شخص عظيم ومدرب كبير ورجل صادق، يروق لي مو، روما في أيد أمينة"، مثنيا على العمل الذي يقوم به ماوريسيو ساري مع لاتسيو وكذلك سيموني إنزاجي مع الإنتر وهو "الأوفر حظا للتتويج مجددا بالسيري آ وقد بلغ الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال".



وقال "سيموني جيد جدا، خروج لوكاكو وحكيمي لم يسبب أي مشكلات"، مبرزا المواهب التي يتمتع بها "الجيل الجديد من المدربين والتي أعلت من شأن السيري آ وتحفز الحرس القديم.



وتابع "أنا ومورينيو وساري وكلوب، يجب أن نواكب العصر كي نواكب تحدي الجدد"، خلال مقابلة مع صحيفة (الميساجيرو) الإيطالية اليوم الثلاثاء.



وعما إذا كان بيب جوارديولا هو الأفضل، أجاب أنشيلوتي "هو ضمن الأفضل، ليس من السهل وضع تصنيف دقيق في عالم المدربين، قيمة المدرب تقاس دوما بالنجاح، لكنه ليس المعيار الوحيد، يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أيضا الأفكار والابتكار والمحتوى المتاح وهياكل الفرق، سيترك جوراديولا بالطبع بصمة لافتة في تاريخ كرة القدم".



وعن يورجن كلوب، قال "يعجبني لأنه مثل مورينيو، صادق وذكي، بث يورجن عدة رسائل إيجابية خلال عامي الجائحة، لأن الأزمة الصحية لم تنته بعد، إلا أن اللقاحات والأدوية الجديدة التي تقترب ستساعدنا في ربح تلك الحرب".