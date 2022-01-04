يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" الاخباري، العديد من الترددات والقنوات المختلفة، وخاصة قنوات الرياضة وغيرها من الترددات الأخرى التي تهم المتابعين، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات.

أفضل تردد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

ومؤخراً لوحظت عمليات بحث كبيرة حول تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على محركات البحث، وبهدف مشاهدة مباريات نادي الزمالك المصري سواء في الدوري المحلي المصري أو في دوري ابطال افريقيا.

أفضل تردد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

نبذة عن قناة الزمالك

وحققت القناة نسب مشاهدة عالية وقد تفوقت على العديد من القنوات الرياضية مما دفع البعض للحرص على ضبط تردد القناة والتي تمتاز بجودة عالية.

أفضل تردد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

البرامج التي تعرضها القناة :

- “فن وهندسة”: المشرف على التقديم هو اللاعب أحمد عفيفي وذلك في يوم الاثنين والثلاثاء من 9 حتى 11 مساءاً.

- برنامج “التالتة يمين”: يُعرض من قبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق عبد الواحد السيد، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء إلى الأحد من الساعة التاسعة إلى 10:45 مساء كل ليلة.

- نهارك أبيض: يُقدم بواسطة مجموعة من المقدمين مثل نيرفانا العبد، والممثل والمذيع محمد طارق لإضافة إلى إنجي يحيى، ويتم عرضه من يوم السبت حتى الخميس من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية مساءاً.

- برنامج “أخبارنا”: تجتمع فيه كلا من نيرة الأحمر وفرح على لتقديمه كل يوم من السادسة حتى السابعة والنصف مساءًا.

أفضل تردد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات:

- تردد القناة: 11449

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي عرب سات:

- التردد: 12092

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

- معدل الترميز: 27500

- التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات:

- تردد القناة: 11595

- معامل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3