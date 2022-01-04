سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم"، بشكل مستمر العديد من التحديثات، وخاصة فيما يتعلق بأسعار العملات، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية والعملات الأخرى.

ويبحث الكثير من المتابعين عن سعر الدولار في سوريا، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة سعر الدولار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، الثلاثاء 4 يناير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3575 ليرة للشراء، و3610 ليرات للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

سعر اليورو الأوروبي

انخفض سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4034 ليرة للشراء، و4078 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4793 ليرة للشراء، و4850 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 950 ليرة للشراء، و963 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 970 ليرة للشراء، و983 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) 11810 ليرات للشراء، و11951 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022