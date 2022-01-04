داخلية غزة تصدر تنويها للمسافرين بشأن عمل معبر رفح يوم الخميس القادم

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويها للمسافرين بشأن طبيعة عمل معبر رفح ليوم الخميس القادم (6يناير).

وجاء في التنويه الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً يوم الخميس المقبل (6 يناير)؛ وذلك لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري.

وبينت الهيئة أن المعبر يعود العمل به صباح الأحد (9 يناير).

وفيما يلي نص التنويه كاملاً:

⭕📣 تنويه:

وزارة الداخلية بغزة: معبر رفح البري سيكون مغلقاً يوم الخميس المقبل (6 يناير)؛ وذلك لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري، على أن يُستأنف العمل بالمعبر صباح الأحد (9 يناير).