سحلب بالقرفة على الطريقة التركية، السحلب من الحلويات المرغوبة في فصل الشتاء، وتوجد له العديد من الطرق لتحضيره، فمنها الشامية والعربية والتركية وغيرها الكثير.

وفي هذا المقال سنخصص لكم في فريق "فلسطين اليوم"، طريقة عمل السحلب على الطريقة التركية وطريقتها السهلة ومكوناتها.

المقادير

- الماء : 2 كوب

- حليب بودرة : 6 ملاعق كبيرة

- نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : حسب الرغبة (مطحونة / للتزيين)

طريقة عمل السحلب بالقرفة على الطريقة التركية





طريقة التحضير

ضعي الماء في قدر على النار وأضيفي الحليب البودرة، النشاء، السكر وماء الورد وحرّكي المكونات جيّداً حتى تغلي لمدة 5 دقائق وتثخن. اسكبي السحلب في ثلاث كاسات وزيّني بالقرفة المطحونة ثم قدّميه ساخناً.

وفي نهاية هذا المقالة الذي خصصه لكم "فريق فلسطين اليوم" لطريقة عمل السحلب على الطريقة التركية، نشكر لكم زيارة موقعنا، وصحة وعافية على قلوبكم.