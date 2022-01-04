حقيقة عرض ريال مدريد لضم مبابي في يناير

قال الإيطالي جيوفاني برانشيني، وكيل اللاعبين الشهير، إن ريال مدريد سيحاول الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في يناير/كانون ثانٍ الجاري.

وينتهي عقد مبابي مع باريس الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أنه سينتقل مجانًا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأضاف برانشيني، في تصريح لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "عرض ريال مدريد 50 مليون يورو للتعاقد مع مبابي الآن. لكن لا أعرف ماذا ستكون النتيجة".

وأتم: "في باريس، وضعوا إيرلينج هالاند وهاري كين ودوسان فلاهوفيتش ضمن قائمة المرشحين لتعويض مبابي".

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ذكرت أن هذه التصريحات غير صحيحة، مشيرة إلى أن ريال مدريد لن يقوم بأي خطوة للتعاقد مع مبابي، قبل مواجهة الميرنجي وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وختمت: "مبابي أعلن بنفسه رغبته في إنهاء الموسم بقميص سان جيرمان".