بالفيديو "الأشغال" بغزة: طرح مناقصات لإعمار 7 أبراج متضررة بدعم قطري

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، اليوم الثلاثاء، عن تسليم عطاءات لإعادة إعمار 7 أبراج سكنية متضررة إثر العدوان على قطاع غزة، بدعم قطري.

وتوقع سرحان في تصريح صحفي عبر الصفة الرسمية لوزارة الأشغال العامة والإسكان، البدء ببناء الأبراج السبعة الأسبوع المقبل، معربا عن أمنيته بإيجاد مساحة لإعادة بناء الأبراج المدمرة كليا.

وقال: "حتى اللحظة لا يوجد تمويل لإعادة بناء الأبراج المدمر كليا، لكن نأمل أن يكون لها تمويل من خلال اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، ومن الجهات المانحة الأخرى، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية".