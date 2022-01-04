الولايات المتحدة تسمح لـ"فايزر" بتقديم جرعة معززة للأطفال حتى سن 12 عامًا

وافقت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على إعطاء حقنة معززة من إنتاج شركة فايزر للأطفال حتى سن 12 عامًا، وقلصت وقت الانتظار بين التطعيم الأول والجرعة الإضافية من ستة أشهر إلى خمسة، لجميع الأعمار.

ويأتي قرار إدارة الغذاء والدواء مع اندلاع الجائحة مدفوعًا بمتغير "أوميكرون" سريع العدوى، ومع عودة تلاميذ المدارس بالملايين إلى الفصول الدراسية بعد نهاية العطلة.

وكانت وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إعطاء هذه الجرعة للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، بما في ذلك على سبيل المثال الأفراد الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء.

جدير ذكره أنه لا تزال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بحاجة إلى منح موافقتها النهائية على القرارات المتوقعة في الأيام المقبلة.