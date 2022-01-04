للنساء.. فوائد مذهلة لـ "زبدة المانجو"

تعتبر زبدة المانجو، بمثابة سر صحة وجمال البشرة والشعر؛ نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وE والأحماض الدهنية الأساسية.

فوائد زبدة المانجو

وتعمل زبدة المانجو تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا وتحميها من أضرار العوامل البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي؛ ما يتسبب في الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فضلا عن أنها لا تؤدي إلى انسداد المسام.

كما تحمي زبدة المانجو الشعر من الجفاف والتقصف وتحميه من أضرار المؤثرات البيئية وأجهزة التصفيف مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد، فضلا عن أنها تعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وتحارب قشرة الرأس.