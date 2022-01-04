طريقة عمل كرات جوز الهند "الوصفة الهندية"، تعتبر كرات جوز الهند من الأكلات المشهورة في شهر رمضان، وفي ليالي الشتاء الباردة تطيب الجلسات الاسرية، التي توجد العلاقة بين كافة أطراف الأسرة وما أجمل أن تجتمع الأسرة على وجبة لطيفة من انتاج مطبخ الام تلتف حولها أيديهم وقلوبهم، وستقدم لكي طريقة عمل كرات جوز الهند. وفي هذه المقالة سنخصص لكم في "فريق فلسطين اليوم" طريقة عمل كرات الجوز الهند بالطريقة الهندية الرائعة بالاضافة لاضافة مقطع فيديو يوضح الطريقة.

مقادير طريقة عمل كرات جوز الهند

طريقة عمل حلوى بجوز الهند

عبوة لبن مكثف محلي

صفار بيضتين

ملعقة زبدة

نصف كيلو جوز هند

فانيليا

طريقة عمل كرات جوز الهند

طريقة عمل حلوى بجوز الهند

يتم خلط كافة المكونات والمقادير السابقة ، ثم يتم تسخينها مع التقليب المستمر حتي يغلظ القوام جيدا، ثم ترفع من على النار حتي تبرد، كما يمكن تركها لليوم حتي اليوم التالي

تشكل على شكل كرات بيديك، ثم يتم دحرجتها على السكر المجروش

توضع على شكل كرات بيديك، ثم يتم دحرجتها على السكر المجروش

3- توضع في قواعد ورقية، وتترك لتبرد في الثلاجة، وتقدم في أطباق التقديم الورقية للأسرة الكريمة

وبالهناء والشفاء.

وفي نهاية هذا المقال الذي سخصصخ لكم "فريق فلسطين اليوم" لمعرفة طريقة عمل كرات الجوز الهند بالطريقة الهندية، نشكر لكم زيارة